Азаров розкритикував керівництво Львова за стадіон

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ.

«Мені прикро за львівське керівництво і міста, і області, яке одержало від держави в подарунок такий сучасний комплекс і не може ним по-господарському розпорядитися», - сказав він.

М.Азаров також повідомив, що «вже дав доручення місяць тому віце-прем'єрові Грищенку, який займається цими питаннями, продумати, як ми можемо завантажити цей прекрасний комплекс».

«Це чудовий комплекс, і я не сумніваюся, що він буде завантажений і використовуватиметься», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою віце-прем'єр-міністра Бориса Колесникова, Україна витратила на всі аеропорти, дороги, швидкісні потяги і стадіони в цілому 4,2 млрд доларів. До цієї суми увійшла реконструкція стадіонів у Києві й Львові.