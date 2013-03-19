Українець вдруге став чемпіоном Європи з китайських шахів

На юнацькому чемпіонаті Європи з го, який відбувся в Будапешті (Угорщина), Валерій Крушельницький другий рік поспіль здобув перемогу у віковій групі до 12 років.

Як повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту, він вдало провів усі свої поєдинки, жодного разу не зазнавши поразки.

У цій віковій категорії виступили 63 учасники з 10 країн Старого світу, зокрема й 13 українців.

Загалом змагання проходили в трьох вікових групах: до 12, до 16 та до 20 років.