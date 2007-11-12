Результати 13 туру англійської Прем`єр-ліги

00:05, 12 листопада 2007
Спорт
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МЮ вирвався вперед

Англійська Прем’єр-лігаВ неділю продовжився 13 тур Прем`єр-ліги в Англії.

Результати матчів:

Бірмінгем – Астон Вілла 1:2

Челсі – Евертон 1:1

Болтон – Мідлсборо 0:0

Тоттенхем – Віган 4:0

Манчестер Юнайтед – Блекберн 2:0

Портсмут – Манчестер Сіті 0:0

Завдяки перемозі над “бродягами” МЮ поки став одноосібним лідером чемпіонату (30 очок).

У понеділок відбудеться завершальний матч туру Рідінг – Арсенал.

 

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