Результати 13 туру англійської Прем`єр-ліги
00:05, 12 листопада 2007Спорт
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МЮ вирвався вперед
В неділю продовжився 13 тур Прем`єр-ліги в Англії.
Результати матчів:
Бірмінгем – Астон Вілла 1:2
Челсі – Евертон 1:1
Болтон – Мідлсборо 0:0
Тоттенхем – Віган 4:0
Манчестер Юнайтед – Блекберн 2:0
Портсмут – Манчестер Сіті 0:0
Завдяки перемозі над “бродягами” МЮ поки став одноосібним лідером чемпіонату (30 очок).
У понеділок відбудеться завершальний матч туру Рідінг – Арсенал.
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