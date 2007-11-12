Результати 13 туру англійської Прем`єр-ліги

МЮ вирвався вперед

В неділю продовжився 13 тур Прем`єр-ліги в Англії. Результати матчів: Бірмінгем – Астон Вілла 1:2 Челсі – Евертон 1:1 Болтон – Мідлсборо 0:0 Тоттенхем – Віган 4:0 Манчестер Юнайтед – Блекберн 2:0 Портсмут – Манчестер Сіті 0:0 Завдяки перемозі над “бродягами” МЮ поки став одноосібним лідером чемпіонату (30 очок). У понеділок відбудеться завершальний матч туру Рідінг – Арсенал.

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