Танці на снігу: Динамо обіграло Шахтар
19:59, 11 листопада 2007Спорт
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Результати 16 туру
|Фото УНІАН
Сьогодні ж харківський Металіст упевнено здолав новачка "вишки" Нафтовик з рахунком 2:0.
Матч Зоря - Ворскла був скасований через погоди. Полтавчани не змогли вчасно дістатися до Луганська, де мала відбутися гра.
Чемпіонат України з футболу. 16 тур Динамо
Динамо- Шахтар 2:1
Голи: Бангура 44, 52 - Жадсон 47 (пен)
Нафтовик - Металіст 0:2
Голи: Слюсар 43, Антонов 85
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