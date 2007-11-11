Танці на снігу: Динамо обіграло Шахтар

На засніженому полі стадіону ім. Лобановського в непростій боротьбі київське Динамо здолало донецький Шахтар з рахунком 2:1. Матч був під загрозою зриву, але данський арбітр матчу Ларссен ухвалив рішення проводити поєдинок. Незважаючи на складні погодні умови одвічні суперники продемонстрували волю до перемоги, а нечисленні уболівальники гарячу підтримку своїх клубів. Першу перемогу здобув Олег Лужний на посту головного тренера біло-синіх. Кияни набирають 33 очки і повертаються на третій рядок турнірної таблиці.

Сьогодні ж харківський Металіст упевнено здолав новачка "вишки" Нафтовик з рахунком 2:0.

Матч Зоря - Ворскла був скасований через погоди. Полтавчани не змогли вчасно дістатися до Луганська, де мала відбутися гра.

Чемпіонат України з футболу. 16 тур Динамо - Шахтар 2:1

Голи: Бангура 44, 52 - Жадсон 47 (пен)

Нафтовик - Металіст 0:2

Голи: Слюсар 43, Антонов 85