Негода втрутилася у Чемпіонат України з футболу

Матч "Зоря"(Луганськ) - "Ворскла" (Полтава) скасовано через погоду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ФК "Ворскла", через різні обставини, головним чином пов`язані з нестабільними метеоумовами, що панують практично по всій території України, полтавська "Ворскла" не змогла вилетіти чартерним авіарейсом спочатку з полтавського аеропорту, а потім і з харківського до Луганська, де сьогодні мав відбутися футбольний матч двох команд.

"Головна причина - посадочна смуга в аеропорту Луганська, за твердженням місцевих диспетчерів, не готова до прийому авіарейсів за несприятливих погодних умов. У зв`язку з цим було ухвалене форс-мажорне рішення їхати, хай навіть із запізненням, до Луганська на клубному автобусі, який чекав команду біля входу в харківський міжнародний аеропорт. Можливим був би варіант перенесення поєдинку на пізніший час, якби ФК "Зоря" згодилася з даними умовами. Через годину, поки офіційна делегація "Ворскли" перебувала на шляху до Луганська, з пукнта призначення надійшло повідомлення про те, що гравці "Зорі" категорично незгодні виходити на поле з кілька годинним спізненням або затримкою. Після цього автобус з гравцями і тренерами "Ворскли" змушений був розвернутися у напрямку Полтави", - повідомив представник прес-служби ФК "Ворскла".