Матч Інтер - Лаціо перенесли через вбивство уболівальника

Матч чемпіонату Італії з футболу між "Інтером" і "Лаціо" перенесли на невизначений час через вбивство уболівальника, а решта всіх ігор почнеться з 10-хвилинним запізненням, повідомила італійська федерація футболу.

В неділю вранці 26-річний шанувальник клубу "Лаціо" загинув під час сутички уболівальників "Лаціо" і "Ювентуса". Цей інцидент відбувся недалеко від міста Ареццо на майданчику перед автогрилем, де випадково зустрілися фанати "Лаціо", що прямували до Мілана на матч свого клубу з "Інтером", і "Ювентуса", що їхали до Перуджі. За свідченнями очевидців, юнака убив пострілом з пістолета поліцейський, що намагався зупинити бійку вболівальників.

Звістка про вбивство футбольного фаната вмить облетіла Італію. Як повідомляють італійські ЗМІ, в місті Бергамо, де запланований матч "Аталанти" з "Міланом", почалися зіткнення з поліцією.

РІА Новости