Зеніт - чемпіон!

Петербурзький "Зеніт" вперше став чемпіоном Росії з футболу. Це стало відомо після того, як футболісти з міста на Неві в матчі завершального, 30-го туру чемпіонату країни виграли сьогодні в гостях у підмосковного "Сатурну" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив на 15-ій хвилині чеський легіонер Радек Ширл. У іншому матчі московський "Спартак" виграв у "Динамо" - 2:1, але став срібним призером. У турнірній таблиці петербуржці випередили москвичів на два очки. До перших золотих медалей чемпіонату Росії пітерський клуб привів голландський наставник Дік Адвокат, який очолив команду українця Анатолія Тимощука у середині минулого сезону.

Эхо Москвы