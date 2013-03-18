"Металіст" вийшов на друге місце в чемпіонаті країни

23:02, 18 березня 2013
Спорт
718

Завершився 21-й тур Чемпіонату України з футболу.

Харківський "Металіст" обіграв у домашньому матчі ужгородську "Говерлу" 1:0 (Шав'єр 69).

Набравши 45 очок, харків'яни вийшли на друге місце і випереджають київське "Динамо" і "Дніпро" на одне очко.

Попереду "Шахтар" - 60 очок.

У 22-му турі зіграють:

29 березня

Ворскла (20) - Зоря (28)

30 березня

Говерла (11) - Іллічівець (20)

Металург Д (27) - Металург З (4)

Арсенал К (23) - Таврія (27)

Карпати (23) - Шахтар (60)

31 березня

На цю тему: Матч «Динамо» - «Чорноморець» перенесли

Чорноморець (36) - Динамо (44)

Волинь (23) - Дніпро (44)

Кривбас (28) - Металіст (45)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter