"Металіст" вийшов на друге місце в чемпіонаті країни
23:02, 18 березня 2013Спорт
718
Завершився 21-й тур Чемпіонату України з футболу.
Харківський "Металіст" обіграв у домашньому матчі ужгородську "Говерлу" 1:0 (Шав'єр 69).
Набравши 45 очок, харків'яни вийшли на друге місце і випереджають київське "Динамо" і "Дніпро" на одне очко.
Попереду "Шахтар" - 60 очок.
У 22-му турі зіграють:
29 березня
Ворскла (20) - Зоря (28)
30 березня
Говерла (11) - Іллічівець (20)
Металург Д (27) - Металург З (4)
Арсенал К (23) - Таврія (27)
Карпати (23) - Шахтар (60)
31 березня
На цю тему: Матч «Динамо» - «Чорноморець» перенесли
Чорноморець (36) - Динамо (44)
Волинь (23) - Дніпро (44)
Кривбас (28) - Металіст (45)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter