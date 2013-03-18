"Металіст" вийшов на друге місце в чемпіонаті країни

Завершився 21-й тур Чемпіонату України з футболу.

Харківський "Металіст" обіграв у домашньому матчі ужгородську "Говерлу" 1:0 (Шав'єр 69). Набравши 45 очок, харків'яни вийшли на друге місце і випереджають київське "Динамо" і "Дніпро" на одне очко. Попереду "Шахтар" - 60 очок. У 22-му турі зіграють: 29 березня Ворскла (20) - Зоря (28) 30 березня Говерла (11) - Іллічівець (20) Металург Д (27) - Металург З (4) Арсенал К (23) - Таврія (27) Карпати (23) - Шахтар (60) 31 березня На цю тему: Матч «Динамо» - «Чорноморець» перенесли Чорноморець (36) - Динамо (44) Волинь (23) - Дніпро (44) Кривбас (28) - Металіст (45)

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