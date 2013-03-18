Українські фігуристи завоювали дві ліцензії на Олімпіаду-2014 у Сочі

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку у нашої команди не було жодних шансів у змаганнях спортивних пар, де українці не потрапили навіть до числа учасників чемпіонату світу. Під час самого чемпіонату втратив шанси на поїздку на Ігри Яків Годорожа у чоловічому одиночному катанні. Таким чином, у Сочі команда буде представлена однією фігуристкою і одним танцювальним дуетом.

Якова Годорожу трохи більш як на два бали обігнав естонець Віктор Романенков, який посів 23-е місце. Розрив для фігурного катання мізерний. Проте у даному випадку він став справжньою прірвою для українського фігуриста.

Що ж до танцювального дуету Шивон Хікін Кенеді – Дмитро Дунь, то вони упевнено пройшли олімпійську кваліфікацію, посівши 14-е місце. Також завоювала одну ліцензію для України Наталія Попова, яка посіла у своєму турнірі 15-е місце.

Як повідомляв УНІАН, зимові Олімпійські ігри-2014 відбудуться з 7 по 23 лютого 2014 року у російському місті Сочі.