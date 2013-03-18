Тренери оголосили склад української збірної на ЧЄ з вільної боротьби

Як передає кореспондент УНІАН, у складі команди борців вільного стилю до столиці Грузії відправляться Юрій Лєдньов (55 кг), Микола Айвазян (60), Андрій Квятковський (66), Гія Чихладзе (74), Ібрагім Алдатов (84), Павло Олійник (96) і Ален Засєєв (120 кг).

У жіночій команді представлені Марія Лівач (48 кг), Юлія Благиня (51), Ірина Гусяк (55), Тетяна Лавренчук (59), Ганна Василенко (63), Аліна Стадник (67) і Катерина Бурмистрова (72 кг).

Як повідомляв УНІАН, 14 березня було оголошено склад національної збірної з греко-римської боротьби, яка візьме участь у цьому самому турнірі у Тбілісі.