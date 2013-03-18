Тренери оголосили склад української збірної на ЧЄ з вільної боротьби
18:50, 18 березня 2013Спорт
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Сьогодні тренерський штаб збірної України з боротьби оголосив склад чоловічої команди з вільної боротьби і жіночої частини збірної на чемпіонат Європи, який пройде з 19 по 24 березня у Тбілісі.
Визначено склад збірної України з вільної боротьби / Фото : ua.championat.com
Як передає кореспондент УНІАН, у складі команди борців вільного стилю до столиці Грузії відправляться Юрій Лєдньов (55 кг), Микола Айвазян (60), Андрій Квятковський (66), Гія Чихладзе (74), Ібрагім Алдатов (84), Павло Олійник (96) і Ален Засєєв (120 кг).
У жіночій команді представлені Марія Лівач (48 кг), Юлія Благиня (51), Ірина Гусяк (55), Тетяна Лавренчук (59), Ганна Василенко (63), Аліна Стадник (67) і Катерина Бурмистрова (72 кг).
Як повідомляв УНІАН, 14 березня було оголошено склад національної збірної з греко-римської боротьби, яка візьме участь у цьому самому турнірі у Тбілісі.
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