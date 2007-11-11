”Ліверпуль” забив два голи на останніх хвилинах матчу

У суботу стартував 13-го тур Прем`єр-ліги. "Вест Хем" здобув найбільшу свою перемогу в поточному сезоні, розгромивши на "Прайд Парк" "Дербі" з рахунком 0:5.

Рахунок був відкритий в кінці першого тайму - гол забив Лі Бойєр. А після перерви на ворота господарів обрушився цілий град голів - забивали Меттью Етерінгтон, Еді Льюїс - автогол, знов Бойєр і, нарешті, Нолберто Солано.

На момент початку цього матчу "барани" не могли уразити ворота суперників впродовж чотирьох ігор, і в поєдинку з "молотобойцями" вони були так само безпорадні в атаці, як і в обороні. Єдиний шанс забити гол мав Кенні Міллер, проте він пробив повз ворота.

Джеймс Мілнер став героєм "Ньюкасла", зрівнявши рахунок в зустрічі з "Сандерлендом" і продовживши таким чином виїзну безпрограшну серію "сорок" проти "чорних котів", що триває вже 27 років.

Вперед господарів вивів Денні Хіггінгботем через сім хвилин після початку другого тайму. Проте на 65-ій хвилині Мілнер послав м`яч у хрестовину воріт Крейга Гордона, звідки снаряд і залетів у ворота.

За вісім хвилин до закінчення зустрічі господарі могли здобути перемогу, проте після удару Майкла Чопра головою м`яч попав в поперечку.

Два голи, забиті за останні дев`ять хвилин матчу, принесли "Ліверпулю" перемогу над "Фулхемом".

"Дачники" самовіддано билися на "Енфілд Роуд", і здавалося, що вони зуміють забрати до Лондона одне очко, однак Фернандо Торрес, який вийшов на заміну Андрію Вороніну (який не зміг здійснити своє заповітне бажання ) зламав хід зустрічі.

Іспанський нападаючий відкрив рахунок на 81-ій хвилині, а чотири хвилини по тому Стівен Джеррард реалізував пенальті, призначений за фол проти Пітера Крауча.

Таким чином "червоні" добилися важливої перемоги, вийшовши на четвертий рядок в турнірній таблиці. Щоправда, в цю ситуацію може втрутитися "Челсі", який сьогодні грає проти "Евертона".

За матеріалами офіційного сайту ФК "Челсі"