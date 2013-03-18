Усик і Ломаченко пропустять перший чвертьфінал WSB

Учасник чвертьфіналу World Series Boxing, команда «Українські отамани» назвала склад на найближчий поєдинок проти «Бакинських вогнів» (Азербайджан), в якому відсутні два лідери.

Як повідомили УНІАН у команді «Українські отамани», олімпійські чемпіони і чемпіони світу у своїх вагових категоріях Олександр Усик і Василь Ломаченко не братимуть участь у першому матчі у Києві. Тренери вирішили запросити їх до участі вже у матчі у відповідь у Баку, який стане вирішальним у боротьбі за вихід у півфінал. Тим часом у бакинській команді вважають, що для них гостьовий матч у Києві більш важливіший. І беззастережного лідера команди у суперважкій вазі – чемпіона світу і бронзового призера Ігор у Лондоні Магомедрасула Меджідова - на майбутній матч заявлено.

Повний склад учасників першого чвертьфінального матчу «Українські отамани» - «Бакинські вогні» має такий вигляд: Микола Буценко – Гамрбек Гермаханов (напівлегка вага), Денис Беринчик – Хуршид Тоджібаєв (легка вага), Дмитро Митрофанов – Хайбула Мусалов (середня вага), Олександр Гвоздик – Володимир Челес (напівважка вага), Дмитро Руденький – Магомедрасул Меджідов (суперважка вага).

Як повідомляв УНІАН, перший матч однієї четвертої фіналу WBS між українською і азербайджанською командами відбудеться 22 березня у київському Палаці спорту.