У Криму зникли троє футболістів з Африки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МВС, Євпаторійський міськвідділ міліції розшукує іноземних громадян, які 14 березня у період з 12-ї до 17-ї години вийшли з будівлі готелю.

"До сьогоднішнього моменту їх місцезнаходження невідоме", - зазначається у прес-релізі.

Прикмети зниклих футболістів: Бамба Мамаду 1992 року народження, зріст 1,67 м, темношкірий, очі чорного кольору, зачіска "дреди", був одягнений у футболку коричневого кольору, шорти темного кольору, на ногах сандалі чорного кольору;

Куа Роджер Ібрагім 1993 року народження, ріст 1,63 м, темношкірий, очі чорного кольору, був одягнений у джинси синього кольору, футболку чорного кольору, на ногах сандалі чорного кольору;

Бамба Абубакр 1992 року народження, зріст 1,69 м, темношкірий, волосся чорного кольору, зачіска коротка, очі чорного кольору, був одягнений у футболку і шорти.

Хлопці розмовляють лише французькою мовою.

Телефони для зв'язку: (06569) 49302, 0508759980, 0668386617 або 102.