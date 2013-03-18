Українці виграли три медалі на турнірі з бадмінтону в Румунії

У румунській Тімішоарі завершився турнір з бадмінтону International Series, на якому представники збірної України вибороли три нагороди.

Як передає кореспондент УНІАН, у жіночих парних змаганнях друге місце посіли Наталія Войцех і Єлизавета Жарка. У фіналі українки поступилися російській парі Ірина Хлебко – Ксенія Полікарпова – 18:21, 21:23.

Є.Жарка виграла бронзову нагороду в міксті, де її партнером був Віталій Конов. Вони в півфіналі поступилися корейцям Сол Ку Чом і Хе Рін Кім – 19:21, 21:23.

У свою чергу, В.Конов став третім у чоловічому одиночному розряді. Тут він у півфіналі поступився японському спортсмену Такуто Іноє – 20:22, 19:21.

Турнір у Тімішоарі став першим у 2013 році в International Series.