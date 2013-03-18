Українські метальники завоювали дві медалі на Кубку Європи

Українська метальниця списа Віра Ребрик завоювала срібну медаль. 24-річна українка пропустила вперед лише росіянку Марію Абакумову. Результат українськи - 63,42 м, тоді як Абакумова метнула снаряд набагато далі - 69,34 м, повідомляє Дзеркало тижня.

Також медальним виявився Кубок Європи для українця Андрія Семенова: він здобув "бронзу" у штовханні ядра. Результат Семенова - 19,55 м (переміг іспанець Борха Вівас - 20,00 м, друге місце у Георгія Іванова з Болгарії -19,68 м).

Як повідомляв УНІАН, вчора в іспанському Кастельйоні на зимовому Кубку Європи з метань завершилися змагання серед юніорів, де не було рівних команді Україні.