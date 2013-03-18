Черговий тур української Суперліги завершився поразкою лідерів

Черговий тур чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги завершився поразкою обидвох лідерів турніру - київського «Будівельника» і маріупольського «Азовмашу».

Як передає кореспондент УНІАН, столичний клуб у неділю грав у Дніпропетровську проти «Дніпра», що посідає 11-е місце в таблиці з 14 команд. Матч видався для столичного гранда украй важким і завершився несподіваною поразкою з різницею в 7 очок - 74:81.

Впродовж першої половини гри на майданчику точилася приблизно рівна боротьба, в якій «Дніпро» за підсумками 20 хвилин ігрового часу одержав символічну перевагу в 1 очко. А після великої перерви ситуація змінилася. «Дніпро» частіше і успішніше атакувало кільце суперника і кожну з двох чвертей, що залишилися, виграв з різницею «+3».

Втім, перевага «будівельників» в турнірній таблиці зараз настільки велика, що столичний клуб міг дозволити собі цю осічку. Тим паче, що головний опонент киян - маріупольський «Азовмаш» - також свій матч програв. У Кривому Розі маріупольці не змогли зламати опір «Кривбасбаскета» - 82:91.

Інші матчі неділі принесли такі результати: «Говерла» - «Миколаїв» - 74:68, «Ферро-ЗНТУ» - «Одеса» - 108:87, «Галичина» - «Донецьк» - 81:83, «Дніпро-Азот» - «Київ» - 71:75.

Як повідомляв УНІАН, регулярний чемпіонат України з баскетболу серед команд Суперліги триватиме до кінця березня.