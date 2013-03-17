Волейболісти «Кримсоди» виграли регулярний чемпіонат України

Як передає кореспондент УНІАН, у турнірі семи команд, який тривав з вересня по березень, «Кримсода» лише в передостанньому матчі забезпечила собі перше місце, обігравши вдома вінницьку ВНАУ (3:1), і стала недосяжною для сумського «Хімпрому», який посідає другое місце.

Друге місце в турнірній таблиці посіли мешканці Сум, які двічі обіграли в гостях харківську «Юридичну академію» - 3:2 і 3:0. Таким чином, «Хімпром» не дав жодних шансів наблизитися до себе «Фаворитові» з Лубен, що фінішував на 3-му місці.

На другому і вирішальному етапі змагань – плей-офф – до цієї сімки приєднається кращий клуб України харківський «Локомотив», який впродовж сезону виступав у Відкритому чемпіонаті Росії. Команди будуть розбиті на чотири пари чвертьфіналу і за олімпійською системою, з вибуванням, розіграють титул найсильнішої в Україні.

Нагадаємо, що на стадії однієї четвертої фіналу команди проведуть серії максимум з трьох матчів – до двох перемог.