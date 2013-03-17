Дніпро втратив очки в матчі з Кривбасом

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Дніпропетровську була важливою з точки зору турнірної боротьби в групі команд, які борються за друге місце і путівку в Лігу чемпіонів.

У цій групі присутній «Дніпро», і господарі поля почали матч як фаворити, постійно атакуючи ворота суперника. На 33-й хвилині плодом цієї активності став гол, який забив Джаба Канкава - 1:0. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою дніпропетровців. Що трапилося з командою в перерві сказати важко, але вже на самому початку другого тайму Олексій Антонов, який вийшов на заміну, точним ударом завершив комбінацію гостей - 1:1. Після цього епізоду зникла не тільки перевага в рахунку господарів, але й ігрова перевага. Суперники на рівних атакували ворота один одного, а часом, атаки «Кривбасу» виглядали куди більш гострими. І на 79-й хвилині одна з них призвела до голу. Денис Дедечко завершив контратаку партнерів по команді точним ударом по центру воріт з 15 метрів - 1:2.

Останні 10 хвилин матчу пройшли в атаках «Дніпра», який пробував урятувати хоча б одне очко, але «Кривбас» зумів відбитися.

Як повідомляв УНІАН, 21-й тур чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги завершиться в понеділок, 18 березня.