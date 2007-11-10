Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу

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Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу. Таврія виграла у Закарпаття 4:1 (Ідахор 5, Любенович 65, Гоменюк 78, Ковпак 89 - Ксенз 11), Карпати програли Металургові (З) 1:3 (Худобяк 1 - Квірквелія 30, Челядинський 41, Силюк 65), а Металург (Д) - Арсеналові 1:2 (Міту 66 - дос Сантос 18, Закарлюка 54). Кривбас - Дніпрові - 1:2 (Костишин 67 - Самодін 44, Воробей 61). Нагадаємо, що вчора ФК Харків і Чорноморець зіграли 1:1 (Самборський 55 - Коритько 26 пен.). Завтра грають Нафтовик-Укрнафта - Металіст, Зоря – Ворскла і Динамо - Шахтар.

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