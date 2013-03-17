Київське «Динамо» насилу виграло матч у «Ворскли»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни активно розпочали гру, і вже на 4-й хвилині їх атака увінчалася голом Домагоя Віди. Андрій Ярмоленко вдало подав перший же кутовий у цьому матчі в бік воріт «Ворскли», а Д. Віда вище за всіх вистрибнув і головою переправив м'яч у ворота - 1:0.

Після цього гра проходила на зустрічних курсах, кияни не тільки атакували самі, але і давали можливість супернику проявити свій потенціал. Втім, атакуюча гра у гостей явно не виходила, а розраховувати на грубі помилки «Динамо» в обороні не доводилося. Команда уважно й чіпко оборонялася.

У підсумку полтавський колектив не зміг скористатися кризою, яку відчуває столичний клуб впродовж цього сезону. У «Ворскли» залишилося 20 очок (14 місце), в той час як «Динамо» набрало 44 бали і зрівнялося за очками з дніпропетровським «Дніпром», яке йде на другому місці, обігнавши також харківський «Металіст». Правда, у «Дніпра» і в «Металіста» є ще гра в запасі.

У ще одному матчі сьогоднішнього дня, який вже завершився, маріупольський «Іллічівець» виграв у київського «Арсеналу» з рахунком 2:1.

Як повідомляв УНІАН, 21-й тур чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги триватиме до понеділка, 18 березня.