Жіноча молодіжна команда України виграла Кубок Європи з метання

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, кращою на цьому турнірі стала жіноча команда складена зі спортсменок, вік яких не перевищував 23 роки.

Перший вагомий внесок у скарбничку української молодіжної команди напередодні зробила Віра Ребрик, яка у змаганнях з метання спису продемонструвала результат 63,42 м. З цим результатом вона посіла друге місце, поступившись лише російській спортсменці Марії Абакумовій. Також в суботу перемогу в секторі для метання спису завоювала Ганна Хібіна, яка показала результат 58,58 м.

Сьогодні першу бронзову медаль до скарбнички нашої збірної поклала дискоболка Юлія Курило. Її результат – 56,88 м. Перед заключним видом змагань серед жіночих молодіжних команд Україна йшла першою. 54 очки їй програвали француженки, більше ста очок – росіянки. Усе повинно було вирішитися у секторі для метання молота. Для 17-річної Альони Шамотіної тут головне було, не відпустити далеко вперед більш досвідчену й дорослу француженку Александру Таверньє. І українській спортсменці це вдалося. Вона продемонструвала результат 64,50 м, а француженка – 66,20 м. Але для перемоги у загальному заліку французькій команді цього не вистачило. Українська команда виграла зимовий Кубок Європи з метань з сумою 3840 очок. У Франції 3814 пунктів, а третя сходинка у росіянок (3664).

У свою чергу, чоловіча молодіжна збірна України посіла в командному заліку третє місце. У цій команді нагородами відзначились дискобол Микола Нестеренко, який посів друге місце, та списометальник Олександр Ничипорук – також друге місце.

В загальному заліку перемогла чоловіча молодіжна збірна Росії (4169 очок). Слідом розташувалися французи (4066) та українці (3980).

Як повідомляв УНІАН, зимовий Кубок Європи з метань завершиться у Кастельйоні в неділю ввечері змаганнями серед дорослих спортсменів.