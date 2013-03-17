Футболіста довічно усунули від ігор в Греції за нацистський жест

Федерація футболу Греції (EPO) довічно відсторонила гравця АЕКа Гіоргоса Катідіса від виступів за національні команди за нацистське вітання, яке півзахисник обрав в якості способу святкування забитого гола, повідомляє офіційний сайт організації.

«Вчинок гравця, який вирішив привітати вболівальників у нацистській манері, є серйозною провокацією, ображає всіх жертв нацистського режиму і завдає шкоди глибоко мирній і гуманістичній сутності футболу», - відзначає Газета.ру.

Катідіс зазнав жорсткої критики з боку політичних партій та футбольних фанатів. Керівництво клубу АЕК попросило, щоб Катідіс приніс вибачення за свій вчинок. Гравець приніс свої офіційні вибачення, але при цьому пояснив свій вчинок зовсім уже незграбно, заявивши, що не знає, що цей жест означає.

«Це якесь непорозуміння, - сказав Катідіс. - Я поняття не мав, що він означає, інакше не став би так робити».

Майбутнє гравця в клубі буде вирішено на засіданні ради директорів на наступному тижні.