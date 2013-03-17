Українська шаблістка Харлан завоювала друге золото сезону в Анталії

Ольга Харлан завоювала друге індивідуальне золото в цьому сезоні, ставши переможницею етапу Кубка світу з фехтування на шаблях, який відбувся в Анталії (Туреччина).

Як повідомили УНІАН у Національній федерації фехтування України, у фінальному поєдинку О.Харлан в напруженій боротьбі з перевагою всього в один удар обіграла дворазову олімпійську чемпіонку американку Маріель Загуніс - 15:14.

Варто відзначити, що на цьому турнірі Харлан перемагає вже третій рік поспіль. Вперше Туреччина прийняла шабельний етап кубка світу в 2011 році в Стамбулі. Тоді у фіналі Ольга боролася зі своєю співвітчизницею Оленою Хомровою й перемогла, а минулого року вже в Анталії в «золотому» матчі перемогла майбутню олімпійську чемпіонку Лондона 2012 кореянку Жи Йон Кім.

Як повідомляв УНІАН, першу свою перемогу на етапі Кубка світу в 2013 році О. Харлан здобула у французькому Орлеані.