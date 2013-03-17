Віта Семеренко знову випустила медаль на останній стрільбі гонки Кубка світу

Як передає кореспондент УНІАН, ця гонка, яка завершувала жіночу частину Кубка світи нинішнього сезону, на відміну від попередніх, проходила у відносно непоганих погодних умовах. У порівнянні з попередніми днями в Ханти-Мансійську потепліло, а сніг був не таким густим, щоб перешкодити спортсменкам на вогневому рубежі.

Як і напередодні, в гонці переслідування, до останньої стрільби фаворитами в боротьбі за перемогу були українка Віта Семеренко і чешка Габріела Соукалова. І, як і в суботній гонці, українку знову підвели нерви. Ідеально відстрілявши на трьох попередніх вогневих рубежах, на цей раз В. Семеренко допустила один промах, який позбавив її, як мінімум, срібної нагороди. А можливо, в контактній боротьбі з Г. Соукаловой вона б поборолася і за перемогу. У підсумку, йдучи з вогневого рубежу третього українка на останньому колі поступилася ще двом суперницям і фінішувала п'ятою.

Її сестра Валентина Семеренко приїхала на фініш 11-ою (3 промахи), Юлія Джима - 15-ою (2), а Олена Підгрушна закінчила змагання 17-ою (3).

Тріумфатором жіночих змагань у Ханти-Мансійську стала чешка Г. Соукалова, яка виграла всі три дистанції - спринт, гонку переслідування і мас-старт. У сьогоднішній гонці вона, зокрема, випередила французку Марі Дорен Абер і фінську біатлоністку Кайса Макарайнен.

Як повідомляв УНІАН, у програмі етапу Кубка світу з біатлону в Ханти-Мансійську сьогодні відбудеться ще одна гонка - чоловічий мас-старт.