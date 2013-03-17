Віта Семеренко знову випустила медаль на останній стрільбі гонки Кубка світу

13:11, 17 березня 2013
Спорт
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У російському Ханти-Мансійську завершилася жіночий мас-старт у рамках останнього етапу Кубка світу сезону 2012/13, в якій українка Віта Семеренко посіла п'яте місце.

Віта Семеренко знову випустила перемогу

Як передає кореспондент УНІАН, ця гонка, яка завершувала жіночу частину Кубка світи нинішнього сезону, на відміну від попередніх, проходила у відносно непоганих погодних умовах. У порівнянні з попередніми днями в Ханти-Мансійську потепліло, а сніг був не таким густим, щоб перешкодити спортсменкам на вогневому рубежі.

Як і напередодні, в гонці переслідування, до останньої стрільби фаворитами в боротьбі за перемогу були українка Віта Семеренко і чешка Габріела Соукалова. І, як і в суботній гонці, українку знову підвели нерви. Ідеально відстрілявши на трьох попередніх вогневих рубежах, на цей раз В. Семеренко допустила один промах, який позбавив її, як мінімум, срібної нагороди. А можливо, в контактній боротьбі з Г. Соукаловой вона б поборолася і за перемогу. У підсумку, йдучи з вогневого рубежу третього українка на останньому колі поступилася ще двом суперницям і фінішувала п'ятою.

Її сестра Валентина Семеренко приїхала на фініш 11-ою (3 промахи), Юлія Джима - 15-ою (2), а Олена Підгрушна закінчила змагання 17-ою (3).

Тріумфатором жіночих змагань у Ханти-Мансійську стала чешка Г. Соукалова, яка виграла всі три дистанції - спринт, гонку переслідування і мас-старт. У сьогоднішній гонці вона, зокрема, випередила французку Марі Дорен Абер і фінську біатлоністку Кайса Макарайнен.

Як повідомляв УНІАН, у програмі етапу Кубка світу з біатлону в Ханти-Мансійську сьогодні відбудеться ще одна гонка - чоловічий мас-старт.

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