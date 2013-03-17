Узелков програв бій за титул Інтерконтинентального чемпіона WBО
У столичному Палаці спорту завершився бій за титул Інтерконтинентального чемпіона WBО, в якому українець В`ячеслав Узелков за очками одноголосним рішенням суддів програв французові Дуду Енгумбе.
Як передає кореспондент УНІАН, суперник українського боксера повністю виправдав очікування фахівців, які пророкували В. Узелкову, як мінімум, дуже важкий бій. Деякі навіть вважали Д. Енгумбу фаворитом. І француз конголезького походження з перших хвилин почав виправдовувати аванси. Він чітко тримав дистанцію, точно потрапляв ударами через руку українця і повністю використав свої швидкісні якості в протистоянні з більш потужним і високим суперником.
Епізоди ж, коли В. Узелков перехоплював ініціативу, як у кінці 8 раунду, коли йому вдалася серія блискавичних ударів, були рідкісні і не системні. У підсумку, після найтяжчого 12-раундового бою всі троє суддів віддали перевагу французу. Двоє нарахували Д.Енгумбу на три удари більше, ще один - на два.
Як повідомляв УНІАН, Д. Енгумбу став суперником В.Узелкова за тиждень до бою, коли початковий опонент українця швейцарець Софьян Себіхі отримав травму на тренуванні.