Хокеїсти «Компаньйона» вийшли у фінал плей-офф ПХЛ

У Києві завершився п'ятий, вирішальний, матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату України серед команд Професійної хокейної ліги, в якому «Компаньйон» обіграв київський «Сокіл» - 2:1.

Як передає кореспондент УНІАН, півфінальна серія між двома київськими командами затягнулася до максимально можливих п'яти матчів. При цьому, команди вигравали поперемінно і сьогодні, в непарній грі, була черга перемагати «Компаньйону», який виграв перший і третій матчі.

Гравці «Сокола» доклали максимум зусиль для того, щоб уникнути неприємної традиції. І в кінцівці другого періоду навіть відкрили рахунок. Але в середині третьої 20-хвилинки «Компаньйон» зрівняв рахунок, а доля матчу і всієї серії вирішувалася в серії булітів. Вирішальний кидок був на рахунку гравця «Компаньйона» Віталія Гаврилюка.

Як повідомляв УНІАН, суперником «Компаньйона» у фіналі чемпіонату ПХЛ буде донецький «Донбас», який легко обіграв у своїй серії харківське «Динамо» в трьох матчах.