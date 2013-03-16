«Шахтар» виграв черговий матч української Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, «Чорноморець» приїхав в Донецьк у статусі п'ятої команди Прем'єр-ліги, яка веде погоню за київським «Динамо», дніпропетровським «Дніпром» і харківським «Металістом». «Шахтар» же, будучи одноосібним лідером, вже майже гарантував собі перемогу в чемпіонаті, але продовжує в кожному матчі показувати гру найвищого класу. Це підтверджує і результат гри з «Чорноморцем», якого гірники декласували - 3:0. Господарі поля протягом всієї гри володіли повною перевагою і не реалізували навіть половину зі своїх гольових моментів.

Голи ж у цьому матчі у складі «Шахтаря» забивали Фернандіньйо, Генріх Мхітарян та Луїс Адріано.

Таким чином, після 21-го туру на рахунку «Шахтаря» вже 60 очок, а у «Чорноморця» залишилося 36.

Ще один сьогоднішній матч «Зоря» (Луганськ) - «Волинь» (Луцьк), завершився перемогою луганчан з рахунком 3:1.

Як повідомляв УНІАН, 21-й тур чемпіонату України з футболу триватиме до понеділка, 18 березня.