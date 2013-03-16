Українські біатлоністи не змогли здійснити прорив у Ханти-Мансійську

У російському Ханти-Мансійську завершилася чоловіча гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій ніхто з представників збірної України не зумів потрапити до десятки найсильніших.

Як передає кореспондент УНІАН, чоловіча гонка, як і двома годинами раніше жіноча, відбувалася в складних погодних умовах, при безперервному снігопаді, який істотно ускладнював спортсменам стрільбу на вогняних рубежах. Втім, на відміну від жіночих змагань, тут знайшлися спортсмени, які змогли відстріляти без промахів.

Зокрема, ними стали переможець гонки австрієць Крістоф Зуманн і француз Симон Фуркад, який фінішував слідом за ним. А ось чех Міхал Шлезінгер, який приїхав третім, припускався помилок при стрільбі стоячи - на двох рубежах промахнувся три рази. Третє місце М.Шлезінгер розділив зі ще одним французом Мартеном Фуркадом, рідним братом Симона.

Що стосується українців, то кращим із них виявився Андрій Дериземля, який фінішував сьогодні 17-м, з відставанням від лідера в 1 хв. 44,5 с (3 промахи). 28-м фінішував Сергій Семенов, а 33-м – Артем Прима, який напередодні був кращим у своїй команді в спринті, фінішувавши 18-м.

Як повідомляв УНІАН, етап Кубка світу з біатлону в Ханти-Мансійську завершиться в неділю, 17 березня, двома гонками мас-старт.