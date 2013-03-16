Українка випустила перемогу в гонці переслідування етапу Кубка світу з біатлону

У російському Ханти-Мансійську завершилася жіноча гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій краща з українських спортсменок Віта Семеренко фінішувала 10-ю.

Як передає кореспондент УНІАН, змагання в Ханти-Мансійську сьогодні проходили при рясному снігопаді, через що нікому з учасників не вдалося точно відстрілятись на вогняних рубежах.

Тим часом, до останнього вогняного рубежу на абсолютну точність претендувала українка Віта Семеренко, яка стартувала за підсумками спринтерської гонки сьомою, з відставанням від лідера зі збірної Чехії Габріели Соукалової на 40 сек. До завершальної стрільби українка підійшла одночасно з чешкою, яка зробила на попередніх рубежах один промах. Одним промахом Г.Соукалова обмежилася і цього разу, а ось В.Семеренко, мабуть, не на жарт розхвилювавшись, тричі промахнулася і після штрафних кіл безнадійно відстала від лідерів, фінішуючи у результаті на 10-му місці з відставанням в 1 хв. 04.5 сек.

Решта українок, які стартували за межами першої десятки, також не змогли здійснити прорив. Олена Підгрушна фінішувала 17-ю (допустила 4 промахи), Юлія Джима – 23-ю (4) і Валентина Семеренко – 36-ю (8).

Перемогла, як і в спринтерській гонці, Г.Соукалова. Друге місце завоювала росіянка Ольга Вілухина, третє – норвежка Тора Бергер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ханти-Мансійську також відбудеться чоловіча гонка переслідування, а завтра – два мас-старти.