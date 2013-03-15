Українські фігуристки завоювали медалі чемпіонату світу під прапорами інших країн
21:50, 15 березня 2013Спорт
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У канадському місті Лондон (провінція Онтаріо) завершилися змагання спортивних пар в рамках чемпіонату світу з фігурного катання, де золото й срібло виграли фігуристки, що народилися в Україні.
Тетяна Волосожар - чемпіонка світу
Тетяна Волосожар, яка виступає в парі з Максимом Траньковим під прапором Росії, виграла золоту медаль чемпіонату світу, а Альона Савченко в парі з Робіном Шолкови завоювали срібло для Німеччини.
Цікаво, що рік тому, на чемпіонаті світу у французькій Ніцці золоту медаль виграла німецька пара, а срібло - російська.
За рік до початку Олімпійських ігор у Сочі судді вже оцінили пари інакше.
Як повідомляв УНІАН, представників збірної України в цьому виді програми на чемпіонаті світу не було взагалі через невиконання технічних нормативів. Чемпіонат світу триватиме в Лондоні до 17 березня.
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