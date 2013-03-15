«Будівельник» збільшив відрив від «Азовмашу» в баскетбольній Суперлізі

Сьогодні відбулися чергові матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в яких по-різному виступили лідери турнірної таблиці.

Якщо столичний «Будівельник» свій матч у Дніпродзержинську виграв, то маріупольський «Азовмаш», який іде на другому місці, програв у Черкасах.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, лідер чемпіонату країни київський "Будівельник" проводив гру на виїзді з «Дніпро-АЗОТом» на тлі великого емоційного підйому, пов'язаного з першим в історії виходом команди в півфінал другого за значущістю континентального клубного турніру - Єврокубку. З іншого боку, суперником киян був один з аутсайдерів турнірної таблиці (дніпродзержинський клуб займає передостаннє місце). Вже в першій чверті кияни добилися переваги в 14 очок (23:9), а в час, що залишився, холоднокровно контролювали хід гри. У підсумку - 85:73 - перемога гостей.

У свою чергу, «Азовмаш» не зміг нав'язати «Черкаським Мавпам» свою гру і протягом усього матчу в Черкасах на майданчику точилася вперта боротьба з рівними шансами на успіх. У кінцівці більш холоднокровними і успішними виявилися господарі, які виграли з рахунком 88:83.

В інших матчах дня львівська «Галичина» обіграла «Миколаїв» - 91:69, а «Говерла» з Івано-Франківська поступилася «Донецьку» - 80:96.

Таким чином, столичний «Будівельник» зміцнив свою перевагу в турнірній таблиці. У киян тепер в 35 іграх 27 перемог. Далі йдуть відразу три клуби, які здобули по 22 перемоги - «Азовмаш», «Галичина» та запорізький «Ферро-ЗНТУ».