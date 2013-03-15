Карпати не змогли обіграти аутсайдера Прем'єр-ліги

Як передає кореспондент УНІАН, львівська команда виступала в Запоріжжі в ролі фаворита. Адже «Металург» в 20 попередніх матчах зумів набрати лише 3 очки.

Львів'яни ж, незважаючи на те, що також знаходяться внизу турнірної таблиці, набрали 22 бали. І, з точки зору боротьби за виживання в Прем'єр-лізі, перемога в Запоріжжі була вкрай необхідна львівському клубу. Навіть попри те, що в ужгородської «Говерли», яка йде на передостанньому місці, всього 11 очок і мінімум шансів наздогнати «Карпати».

Львів'яни розпочали матч дуже добре і вже на 10-й хвилині гри Михайло Кополовець скористався помилкою захисників «Металурга», завершивши атаку своєї команди точним ударом - 1:0. Але, пройшло всього 20 хвилин, і результат зрівнявся. Навіс із флангу завершив точним ударом бразильський легіонер запоріжців Матеус. Решта ігрового часу - більше години - практично безперервно пройшла в атаках «Карпат». Але численні флангові атаки і проходи по центру нівелювали відмінною грою захисники «Металурга» і воротар Лібор Грдлічки, які зловили в цей день справжній кураж.

Таким чином, «Металург» набрав 4 очки за сезон, а в «Карпат» тепер 23 бали.

Як повідомляв УНІАН, 21-й тур української футбольної Прем'єр-ліги триватиме до понеділка, 18 березня.