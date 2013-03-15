Українські стрибуни у воду здобули «бронзу» в Пекіні

На першому етапі Світової серії зі стрибків у воду, який сьогодні розпочався у Пекіні, українські спортсменки Олена Федорова і Ганна Письменська здобули бронзу в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, протягом усіх п'яти стрибків українки постійно трималися у трійці лідерів, не поступившись своїм місцем на п'єдесталі пошани і до завершення змагань. У сумі українки набрали 300,90 бала.

Святкували перемогу китаянки Ші Тінмао і Ву Мінся, а срібло дісталося Алісії Благг і Ребеці Джеллентрі з Великої Британії.

Ілля Кваша з Олексієм Пригоровим, як і на Олімпійських іграх-2012, зупинилися за крок від подіуму – четверте місце – 394,32 очка. Медалі їх позбавив останній невдало виконаний стрибок.

Як повідомляв УНІАН, змагання у столиці Китаю триватимуть до 17 березня.