У чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться «Бенфіка» і «Ньюкасл»

14:28, 15 березня 2013
Спорт
759

В штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування ¼ фіналу футбольної Ліги Європи - другого за значимістю клубного континентального турніру.

Матчі ¼ фіналу Ліги Європи відбудуться 4 та 11 квітня / Фото : s-friends.org.ua

Як повідомляє офіційний портал УЄФА, вісім команд були посіяні в одному кошику. Таким чином, будь-який клуб міг зустрітися на чвертьфінальному етапі з будь-яким.

У підсумку, жереб розподілив команди на такі пари: «Челсі» (Англія) - «Рубін» (Росія), «Тоттенхем» (Англія) - «Базель» (Швейцарія), «Фенербахче» (Туреччина) - «Лаціо» (Італія ) і «Бенфіка» (Португалія) - «Ньюкасл» (Англія). Безумовно, найцікавішим на цьому етапі стане протистояння «Бенфіка» - «Ньюкасл».

Як повідомляв УНІАН, матчі ¼ фіналу Ліги Європи відбудуться 4 та 11 квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter