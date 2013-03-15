У чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться «Бенфіка» і «Ньюкасл»

Як повідомляє офіційний портал УЄФА, вісім команд були посіяні в одному кошику. Таким чином, будь-який клуб міг зустрітися на чвертьфінальному етапі з будь-яким.

У підсумку, жереб розподілив команди на такі пари: «Челсі» (Англія) - «Рубін» (Росія), «Тоттенхем» (Англія) - «Базель» (Швейцарія), «Фенербахче» (Туреччина) - «Лаціо» (Італія ) і «Бенфіка» (Португалія) - «Ньюкасл» (Англія). Безумовно, найцікавішим на цьому етапі стане протистояння «Бенфіка» - «Ньюкасл».

Як повідомляв УНІАН, матчі ¼ фіналу Ліги Європи відбудуться 4 та 11 квітня.