У чвертьфіналах Ліги чемпіонів будуть грати дві зіркові пари

13:48, 15 березня 2013
Спорт
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В штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, в якій вісім найкращих клубних команд континенту були розбиті на пари ¼ фіналу.

Матчі ¼ фіналу відбудуться 2-3 та 9-10 квітня

Як повідомляє офіційний портал УЄФА, з чотирьох пар у двох зустрінуться між собою гранди світового футболу, команди, які претендують на перемогу в турнірі. Але дві з них будуть змушені зійти з дистанції вже в чвертьфіналі.

У цих парах будуть грати французький «Парі-Сен-Жермен» і іспанська «Барселона», а також німецька «Баварія» та італійський «Ювентус». У ще двох парах на цьому етапі змагань іспанська «Малага» зіграє з німецькою «Боруссією», а іспанський «Реал» з турецьким «Галатасараєм».

Як повідомляв УНІАН, матчі ¼ фіналу відбудуться 2-3 та 9-10 квітня.

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