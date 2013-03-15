У чвертьфіналах Ліги чемпіонів будуть грати дві зіркові пари

Як повідомляє офіційний портал УЄФА, з чотирьох пар у двох зустрінуться між собою гранди світового футболу, команди, які претендують на перемогу в турнірі. Але дві з них будуть змушені зійти з дистанції вже в чвертьфіналі.

У цих парах будуть грати французький «Парі-Сен-Жермен» і іспанська «Барселона», а також німецька «Баварія» та італійський «Ювентус». У ще двох парах на цьому етапі змагань іспанська «Малага» зіграє з німецькою «Боруссією», а іспанський «Реал» з турецьким «Галатасараєм».

Як повідомляв УНІАН, матчі ¼ фіналу відбудуться 2-3 та 9-10 квітня.