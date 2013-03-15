Український тенісист вийшов у чвертьфінал турніру в Далласі

У американському Далласі завершився перший матч 1/8 фіналу тенісного турніру серії Challenger, в якому українець Ілля Марченко виявився сильнішим за бельгійця Давида Гоффіна.

Як передає кореспондент УНІАН, фаворитом матчу спочатку був бельгійський спортсмен, який має вищий рейтинг у таблиці коефіцієнтів Асоціації тенісистів-професіоналів і посіяний у Далласі організаторами під 6-м номером. Але в процесі гри тенісист з Донецька зумів довести, що він більше гідний виходу в чвертьфінал.

І.Марченко виграв матч, що тривав більш як півтори години, з рахунком 7:6, 6:3. На тай-брейку в першому сеті українець вів з рахунком 6:1, але потім вимушений був відіграватися з 6:7 і в результаті виграв – 9:7. У другому сеті українець виграв упевненіше. А в останньому розіграші м'яча бельгієць розбив ракетку, за що суддя йому присудив штрафне очко, яке стало переможним для І.Марченка.

На рахунку І.Марченка в цій грі 5 ейсів і стільки ж подвійних помилок.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Далласі триватиме до 17 березня.