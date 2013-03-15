Хокеїсти «Сокола» зрівняли рахунок у серії плей-офф ПХЛ

Як передає кореспондент УНІАН, для найтитулованішого клубу в історії українського хокею – «Сокола» - цей матч був останнім шансом продовжити боротьбу за чемпіонський титул у нинішньому сезоні. Перед грою спільний рахунок серії був 2:1 на користь «Компаньйона».

Перший гол було забито у середині гри, на 31-й хвилині, коли «Сокіл» відкрив рахунок зусиллями першої п'ятірки гравців. Гол забив Дмитро Толкунов. Через 9 секунд після відновлення гри «Компаньйон» зрівняв ситуацію. Проте, у «Сокола» ще два голи - наприкінці другого і початку третього періодів, на рахунку Юрія Петранговського і Олександра Рядинського.

«Компаньйон», у свою чергу, зміг відповісти лише однією шайбою – 3:2.

Переможець серії визначиться в останньому п'ятому матчі.

Як повідомляв УНІАН, раніше до фіналу чемпіонату ПХЛ вийшов донецький «Донбас», який з рахунком 3:0 розгромив у півфінальній серії харківське «Динамо».