Результати матчів Ліги Європи

Закінчилися матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи УЄФА

Ньюкасл - Анжи 1:0. Перша гра 0:0 Челсі - Стяуа 3:1 (0:1) Фенербахче - Вікторія 1:1 (1:0) Лаціо - Штутгарт 3:1 (2:0) Бордо - Бенфіка 2:3 (0:1) Зеніт - Базель 1:0 (0:2) Рубін - Леванте 2:0 (0:0) Інтер - Тоттенхем 4:1 (0:3) Таким чином до 1/4 фіналу пройшли Ньюкасл, Челсі, Фенербахче, Лаціо, Бенфіка, Базель, Рубін і Тоттенхем Жеребкування - 15 березня

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