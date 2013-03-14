Результати матчів Ліги Європи

23:52, 14 березня 2013
Спорт
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Закінчилися матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи УЄФА

Ньюкасл - Анжи 1:0. Перша гра 0:0

Челсі - Стяуа 3:1 (0:1)

Фенербахче - Вікторія 1:1 (1:0)

Лаціо - Штутгарт 3:1 (2:0)

Бордо - Бенфіка 2:3 (0:1)

Зеніт - Базель 1:0 (0:2)

Рубін - Леванте 2:0 (0:0)

Інтер - Тоттенхем 4:1 (0:3)

Таким чином до 1/4 фіналу пройшли Ньюкасл, Челсі, Фенербахче, Лаціо, Бенфіка, Базель, Рубін і Тоттенхем

Жеребкування - 15 березня

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