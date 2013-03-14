Результати матчів Ліги Європи
23:52, 14 березня 2013Спорт
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Закінчилися матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи УЄФА
Ньюкасл - Анжи 1:0. Перша гра 0:0
Челсі - Стяуа 3:1 (0:1)
Фенербахче - Вікторія 1:1 (1:0)
Лаціо - Штутгарт 3:1 (2:0)
Бордо - Бенфіка 2:3 (0:1)
Зеніт - Базель 1:0 (0:2)
Рубін - Леванте 2:0 (0:0)
Інтер - Тоттенхем 4:1 (0:3)
Таким чином до 1/4 фіналу пройшли Ньюкасл, Челсі, Фенербахче, Лаціо, Бенфіка, Базель, Рубін і Тоттенхем
Жеребкування - 15 березня
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