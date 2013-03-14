Українка потрапила до десятки кращих на спринті етапу Кубка світу з біатлону

У російському Ханти-Мансійську завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій українка Віта Семеренко зайняла сьоме місце.

Як передає кореспондент УНІАН, етап Кубка світу в Ханти-Мансійську стартував через чотири дні після закінчення аналогічних змагань у Сочі, на майбутній олімпійській трасі Ігор-2014.

У першій гонці етапу найкраще в українській збірній виступила Віта Семеренко. Її швидкий хід на дистанції давав привід сподіватися навіть на медаль, але один промах у стрілянині стоячи відкинув спортсменку на сьоме місце в підсумковому протоколі. Також з одним промахом фінішувала Олена Підгрушна, яка зовсім мало не вистачило для потрапляння в десятку кращих, – вона 11-та. На 15-му місці фінішувала Юлія Джима, яка відстріляла без промахів, на 22-му – Валентина Семеренко (2 промахи). Також була заявлена на сьогоднішню гонку, але не вийшла на старт Марія Панфілова, яка застудилася в морозному Ханти-Мансійську.

Переможницею спринтерської гонки стала чешка Габріела Соукалова. Друге і третє місця зайняли німки – Андреа Хенкель і Міріам Гесснер.

Як повідомляв УНІАН, етап Кубка світу в Ханти-Мансійську триватиме до 17 березня.