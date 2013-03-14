Южненський «Хімік» зрівняв рахунок у серії чвертьфіналу Кубка виклику

В Южному (Одеська обл.) Завершився другий матч серії ¼ фіналу баскетбольного Кубка виклику - третього за значимістю континентального турніру - в якому «Хімік» здолав німецьку команду EWE Baskets з Ольденбурга (66:61) і зрівняв рахунок в серії до двох перемог - 1 : 1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, до гри в Южному суперники підійшли з перевагою німецького клубу, який виграв матч дводенної давності в Ольденбурзі. Таким чином, для того щоб продовжити виступи в турнірі, южненцям необхідно було обов'язково перемагати.

Вже в першій чверті господарі майданчика зробили вагому заявку на перемогу в матчі, вигравши 10-хвилинку з перевагою в 9 очок - 19:10. Надалі гості поступово скорочували розрив в рахунку і практично наздогнали южненців наприкінці. Але останні хвилини матчу холоднокровніше провів «Хімік», який стримав перевагу в п'ять очок.

Кращим гравцем у складі господарів майданчика у цьому матчі став американський легіонер Віллі Дін, який набрав 15 очок.

Як повідомляв УНІАН, третій вирішальний матч серії відбудеться 19 березня в Ольденбурзі. Перевагу свого майданчика EWE Baskets отримав, так як на попередньому груповому етапі турніру зайняв в своїй групі перше місце. «Хімік» ж у своєму квартеті фінішував другим.