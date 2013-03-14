ЗМІ: Словаччина і Польща не оцінили ідею Януковича про «Олімпіаду на трьох»

Про це сьогодні повідомляє польська Gazeta Wyborcza.

"Ми однозначно підтримуємо спільну словацько-польську кандидатуру для організації цих ігор", - заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіко, слова якого цитує видання.

Він також зазначив, що уряди обох держав активно беруть участь у підготовці до подачі спільної заявки, не згадавши при цьому жодним словом про Україну.

Р.Фіко повідомив, що 27 березня відбудуться переговори міністрів спорту Польщі та Словаччини з питання спільного проведення Олімпіади, а словацький організаційний комітет з подання заявки буде створено до квітня.

Словацький прем'єр оцінив вартість підготовки до зимової Олімпіади у 2 млрд доларів.

GW нагадала, що глави олімпійських комітетів обох країн та президент міста Краків наприкінці жовтня минулого року підписали лист намірів щодо спільної організації зимових Олімпійських ігор в 2022 році.

"Згідно з проектом, змагання на льоду та офіційна церемонія відкриття та закриття Олімпіади мають відбутися у Кракові та його околицях в той час, як лижні змагання, турніри з біатлону, сноуборду - в Закопане. Словаки мали би організовувати змагання в альпійських дисциплінах та частково хокею", - написала газета.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Президент України Віктор Янукович заявив, що українська влада розглядає можливість спільного проведення зимової Олімпіади 2022 року разом з Польщею та Словаччиною, зауваживши, що обговорював таку можливість із президентами цих країн під час свого візиту до Польщі 20-21 лютого.

Довідка УНІАН. Проведення зимової Олімпіади є одним із національних проектів України, котрий Кабмін затвердив на своєму засіданні у вересні 2012 року.

Заявки на проведення цього заходу будуть прийматися у 2014 році.

Польща, котра, як і Словаччина, входить до Євросоюзу, у червні 2012 року спільно з Україною організовували фінал чемпіонату Європи з футболу.