Сини Фірташа, Льовочкіна і Суркіса грають за дитячу команду Динамо

За дитячу команду київського "Динамо" (U-8) заявлені діти відомих в Україні людей.

Як повідомляє Чемпіон, під 9-им номером у команді гратиме син Григорія Суркіса - В`ячеслав. Син голови Адімінстрації Президента Сергія Льовочкіна - Володимир, заявлений під 13-м номером. Син мільярдера Дмитра Фірташа - Дмитро, гратиме під 15-м номером.

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