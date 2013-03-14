Сини Фірташа, Льовочкіна і Суркіса грають за дитячу команду Динамо
15:50, 14 березня 2013Спорт
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За дитячу команду київського "Динамо" (U-8) заявлені діти відомих в Україні людей.
”Динамо” (U-8) / Фото з офіційного сайту Динамо Київ
Як повідомляє Чемпіон, під 9-им номером у команді гратиме син Григорія Суркіса - В`ячеслав. Син голови Адімінстрації Президента Сергія Льовочкіна - Володимир, заявлений під 13-м номером.
Син мільярдера Дмитра Фірташа - Дмитро, гратиме під 15-м номером.
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