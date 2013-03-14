Тенісист Стаховський обіграв Белуччі на турнірі в Далласі
14:35, 14 березня 2013Спорт
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В американському Далласі завершилися матчі першого кола тенісного турніру серії Challenger, в одному з яких українець Сергій Стаховський обіграв Томаса Белуччі.
Стаховський обіграв Белуччі / Фото : tochka.net
Як передає кореспондент УНІАН, українець в цьому матчі виступав в ролі аутсайдера, граючи проти суперника, який стоїть набагато вище в рейтингу і був посіяний організаторами під другим номером. Проте, в напруженому матчі, який тривав 1 годину 59 хвилин, у трьох сетах перемогу здобув С.Стаховський – 6:2, 6:7, 6:4.
На рахунку українця 5 ейсів і 3 подвійні помилки. Крім того, С.Стаховський виграв 105 зі 195 розиграшів у цьому поєдинку.
Наступним суперником С.Стаховського в Далласі стане бельгієць Стів Дарсіс.
Як повідомляв УНІАН, турнір у Далласі триватиме до 17 березня.
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