Збірна України впала в рейтингу ФІФА

13:20, 14 березня 2013
Спорт
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Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) сьогодні обнародувала чергову версію рейтингу для національних збірних команд, в якій збірна України опустилася на дві сходинки вниз, з 46-го на 48-е місце.

Рейтинг найсильніших збірних світу оновлюється раз на місяць

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, на даний момент в української збірної 598 очок у рейтингу. Команда не проводила впродовж останнього місяця ніяких товариських і офіційних ігор.

Водночас суперникам збірної України вдалося покращити свої позиції. Якщо збірна Болгарії, яка йшла місяць тому на 48-му місці, піднялася лише на дві позиції вгору (46), то національна збірна Замбії зробила вражаючий ривок на 11 позицій – з 47-го на 36-е місце.

У першій десятці рейтингу відбулася лише одна зміна. Збірна Португалії, яка ділила шосте місце з командою Колумбії, відстала від опонентів і тепер займає сьомий рядок. Кращими національними збірними світу, як і раніше, залишаються команди Іспанії, Німеччини, Аргентини, Англії, Італії, Колумбії, Португалії, Нідерландів, Хорватії та Росії.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг найсильніших збірних світу оновлюється раз на місяць. Наступна версія з'явиться 11 квітня.

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