Збірна України у ролі фаворита їде на Кубок Європи з метань

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, змагання традиційно проходитимуть у двох вікових категоріях – серед дорослих та молоді (до 23 років). У кожному з видів метань країна може бути представлена лише одним учасником.

Відбір на зимовий Кубок Європи відбувався за підсумками лютневого чемпіонату України з метань у Ялті. У Кастельйон у складі української команди вирушають відразу кілька атлетів з першої п’ятірки світового та європейського рейтингів.

Рекордсменка України з метання списа і багаторазова переможниця зимового Кубка Європи з метань Віра Ребрик очолює рейтинг сезону у світі з результатом 63,36 м. Ганна Хабіна, яка представить Україну у змаганнях серед молоді, посідає третій рядок європейського рейтингу (60,98 м).

Високий рейтинг також має призер чемпіонату Європи-2012 з метання диска Наталія Семенова. У даний час вона п’ята в Європі (57,64 м). Попереду німкеня Анна Рю та три росіянки.

20-річний Олександр Ничипорчук у Ялті відправив спис на позначку 80,05 м і вийшов на третю сходинку світового та другу - європейського рейтингу сезону. Він виступатиме у змаганнях серед молоді. Серед дорослих Україну представить Микола Шама, який перебуває на третьому рядку європейського рейтингу (76,88 м).

У складі збірної України також представлені рекордсмен світу серед юніорів з метання диска Микита Нестеренко, бронзова медалістка юніорського чемпіонату світу-2010 з метання диска Юлія Курило, бронзовий призер юнацького чемпіонату світу-2011 з метання молоту Сергій Регеда, фіналістка юнацького чемпіонату світу з метання молоту Альона Шамотіна, лідер команди зі штовхання ядра Андрій Семенов та його брат, один з найсильніших дискоболів України Олексій Семенов.

Лідери збірної України з метання спису та молоту – Олександр П’ятниця і Олексій Сокирський – зимовий сезон пропускають. Зокрема, О.Сокирський взяв участь у чемпіонаті України, але Кубок Європи у його планах не значився.

Як повідомляв УНІАН, 1-3 березня в шведському Гетеборгу відбувся зимовий чемпіонат Європи з легкої атлетики, де були розіграні комплекти нагород в усіх дисциплінах, окрім метань. Збірна України на цьому змаганні здобула чотири нагороди – дві золоті медалі, «срібло» та «бронзу».