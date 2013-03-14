Молдова назвала гравців на матчі з Україною і Чорногорією

Головний тренер національної збірної Молдови з футболу Іон Карас назвав розширений список гравців, викликаних на матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2014 з Чорногорією і Україною.

Остаточний список оголосять на початку наступного тижня. Як повідомляє сайт «Молдавський футбол», до списку увійшли воротарі Станіслав Намашко («Волгарь-Газпром», Росія), Сергій Пащенко («Малаван», Іран), Андріан Негай («Мілсамі»), Микола Каланча («Зімбру»), захисники Олександр Єпуряну («Динамо» Москва, Росія), Віталій Бордіян, Семен Булгару (обидва – «Волга», Росія), Ігор Армаш («Кубань», Росія), Віктор Головатенко («Сибір», Росія), Іон Жардан («Рапід»), Максим Потирніке («Белшина», Білорусь), Юліан Єрхан («Торпедо-Белаз», Білорусь), півзахисники Сергій Георгієв, Олександр Оніке, Олександр Пащенко, Олександр Дєдов (усі – «Шериф»), Георгій Андроник, Олександр Антонюк (обидва – «Зімбру»), Максим Антонюк («Іскра-Сталь»), Олександр Суворов («Академія»), Микола Жосан (ФК «Тирасполь»), Сергій Ковальчук («Актобе», Казахстан), Ігор Цигирлаш («Астана», Казахстан), Олександр Гацкан («Ростов», Росія), Євген Чеботар («Спартак-Нальчик», Росія), Євген Сидоренко («Хапоель», Назарет, Ізраїль), Артур Іоніце («Аарау», Швейцарія), нападники Ігор Бугаєм («Тобол», Казахстан), Анатолій Дорош («Рапід»), Раду Гинсар («Нафтохімік», Росія), Ігор Пікущак («Макар», Росія), Олександр Попович (ФК «Тирасполь»). Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового турніру чемпіонату світу-2014 Україна – Молдова відбудеться 26 березня в Одесі.

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