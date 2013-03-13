Два українські боксери битимуться в Києві за чемпіонські пояси

Як повідомили УНІАН в промоутерській компанії Elite Boxing Promotion, в бою за титул інтернаціонального чемпіона WBC у першій напівсередній вазі зустрінуться український боксер Віктор Постол та американець Генрі Ланді. Обидва боксери входять в десятку кращих спортсменів у рейтингу у своїх вагових категоріях. А переможець цього поєдинку практично гарантовано отримає право провести бій за титул чемпіона світу в кінці року.

В іншому титульному бою вечора Дмитро Кучер, який займає місце в першій десятці рейтингу двох з чотирьох найбільш авторитетних організацій у світі боксу (WBC - 4-й,IBF - 6-й), змагатиметься за той же вакантний пояс інтернаціонального чемпіона WBC, але в більш важкій ваговій категорії (90 кг.) в бою з бразильцем Хуліо Сезаром Дос Сантосом. Цікаво, що раніше цим поясом володів 10-й номер рейтингу WBC італієць Вінченцо Россита. Але, коли Всесвітня боксерська спілка зобов'язала його провести титульний бій з Д.Кучером, італієць зволів відмовитися від титулу, щоб не перетинатися з українцем на рингу.

Вечір боксу відбудеться 21 березня в київському фітнес-бокс клубі Sport Life.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в столичному Палаці спорту пройде другий вечір боксу, в рамках якого титульний бій проведе українець В'ячеслав Узєлков.