У Швейцарії куниця вибігла на футбольне поле і покусала гравців (відео)

Як повідомляє newsru з посиланням на газету The Telegraph, футболісти протягом п'яти хвилин безуспішно намагалися зловити хижу тварину.

Весь цей час куниця прудко бігала поперек поля.

Футболістові "Цюріха" Лорісу Беніто вдалося схопити куницю, але та, викрутившись, вкусила спортсмена за палець і знову опинилася на волі. Прибрати порушника з поля вдалося голкіперу "Цюріха" Давиду да Коста, якого від зубів хижака врятували воротарські рукавиці.