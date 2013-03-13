Оприлюднено склад молодіжної збірної України з футболу

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, головний тренер молодіжної збірної Сергій Ковалець оголосив список футболістів, викликаних на товариські матчі проти команд Чехії та Італії, що відбудуться 22 і 25 березня відповідно.

Найбільше представництво в українській "молодіжці" отримало київське "Динамо", яке делегувало шість футболістів. П’ятьма гравцями представлений донецький "Шахтар". По три футболісти делегували "Дніпро" та "Севастополь".

Склад молодіжної збірної виглядає таким чином: воротарі Євген Гальчук ("Іллічівець", Маріуполь), Артур Денчук ("Металіст", Харків), Максим Коваль ("Динамо", Київ), захисники Дмитро Рижук, ("Динамо", Київ), Олександр Насонов ("Волинь", Луцьк), Максим Жичиков, Владислав Кравченко (обидва - "Шахтар", Донецьк), Іван Ордець ("Іллічівець", Маріуполь), півзахисники Руслан Бабенко ("Дніпро", Дніпропетровськ), Владислав Калитвинцев, Сергій Мякушко, Віталій Буяльський, Андрій Цуріков (усі - "Динамо", Київ), Олександр Нойок, Сергій Болбат (обидва - "Шахтар", Донецьк), Ігор Озарків ("Карпати", Львів), Віталій Приндета ("Волинь", Луцьк), Руслан Малиновський, Євген Неплях (обидва − ПФК "Севастополь", нападники Олександр Караваєв, (ПФК "Севастополь"), Юрій Яковенко, Євген Бохашвілі (обидва - "Дніпро", Дніпропетровськ), Пилип Будківський ("Шахтар", Донецьк).

Як повідомляв УНІАН, відбірковий турнір до молодіжного Євро-2015 розпочнеться восени 2013 року.