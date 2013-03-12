Українські фігуристи виступлять на Чемпіонаті світу неповним складом

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, на першості планети честь збірної захищатимуть Яків Годорожа, Наталія Попова та танцювальний дует Шивон Хікін-Кенеді/Дмитро Дунь.

У змаганнях спортивних пар українців не буде, оскільки вони не виконали технічний мінімум.

Чемпіонат триватиме чотири дні. Імена перших чемпіонів світу-2013 стануть відомі у п'ятницю, 15 березня, – серед пар і чоловіків, а в суботу будуть розіграні медалі серед танцювальних дуетів та жінок.

Як повідомляв УНІАН, на Чемпіонаті Європи, що відбувся у січні, представники збірної України в жодному з чотирьох видів програми не потрапили навіть до десятки найсильніших.