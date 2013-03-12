Українські фігуристи виступлять на Чемпіонаті світу неповним складом
19:01, 12 березня 2013Спорт
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13 березня у канадському місті Лондон (штат Онтаріо) стартує Чемпіонат світу з фігурного катання, де збірна України виступить неповним складом.
Чемпіонат світу з фігурного катання- 2013
Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, на першості планети честь збірної захищатимуть Яків Годорожа, Наталія Попова та танцювальний дует Шивон Хікін-Кенеді/Дмитро Дунь.
У змаганнях спортивних пар українців не буде, оскільки вони не виконали технічний мінімум.
Чемпіонат триватиме чотири дні. Імена перших чемпіонів світу-2013 стануть відомі у п'ятницю, 15 березня, – серед пар і чоловіків, а в суботу будуть розіграні медалі серед танцювальних дуетів та жінок.
Як повідомляв УНІАН, на Чемпіонаті Європи, що відбувся у січні, представники збірної України в жодному з чотирьох видів програми не потрапили навіть до десятки найсильніших.
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